Леброн Джеймс: «Самый ценный игрок в этой лиге – Сэм Прести»

Форвард высоко оценил работу генерального менеджера «Оклахомы» Сэма Прести.

«Самый ценный игрок в этой лиге – Сэм Прести. Я не понимаю, как этот парень видит талант. Он выбрал на драфте , , Джеффа Грина, Сержа Ибаку, Реджи Джексона, Джоша Гидди. Этот парень чертовски хорош», заявил игрок.

Джеймс известен своей деятельностью по комплектованию команд, за которые он выступал. Прести считается одним из лучших специалистов по выбору новичков на драфте .