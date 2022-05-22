Билл Симмонс: «Тандер» нужно выбрать Джабари Смита под 2-м пиком, его связка с Джошем Гидди станет особенной»

Теги НБА NCAA драфт НБА университет Дьюк Оклахома-Сити Билл Симмонс университет Гонзага Шэй Гилджес-Александер Джош Гидди Паоло Банкеро Чет Холмгрен Баскетбол

Известный баскетбольный эксперт Билл Симмонс считает, что «Оклахоме» следует выбрать форварда Джабари Смита из университета Оберн под вторым пиком на драфте-2022.

«Я думаю, Джабари будет на своем месте, если «Тандер» выберут его. Он очень хорошо борется, ему действительно не насрать на игру. Следующие 10 лет в его жизни будет Джош Гидди. Хотя бы эта связка, не говоря уже о Шэе Гидлжес-Александере, станет особенной», – заявил Симмонс.

Смит считается одним из трех главных претендентов на попадание в первую тройку драфта этого года. Два других кандидата – Паоло Банкеро из Дьюка и Чет Холмгрен из Гонзаги.

В своем единственном сезоне NCAA Джабари набирал 16,9 очка, а также совершал 7,4 подбора, 1,1 перехвата и 1,1 блок-шота в среднем за матч.

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