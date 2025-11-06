Донован Митчелл о 46 очках: «Парень выбесил меня в NBA 2K, сказал, что я сдулся, что давно не видел от меня хайлайтов»
Донован Митчелл рассказал о причине результативного матча.
Защитник «Кливленда» Донован Митчелл набрал 46 очков в победной встрече с «Филадельфией». Матч стал для него самым результативным в нынешнем сезоне. Игрок поделился своей мотивацией на послематчевой пресс-конференции.
«Какой-то парень выбесил меня сегодня. Играл против него в NBA 2K часа два. Он назвал меня сдувшимся, заявил, что давно не видел хайлайтов. Так что я ответил ему, что посмотрим. И пообещал упомянуть его после матча. Посвящаю ему эту игру», – посмеялся баскетболист.
