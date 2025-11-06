Видео
Оди Крукс набрала 29+14 и взяла планку в 1500 очков в NCAA за 70 матчей

20-летняя центровая университета Айова Стэйт набрала 29 очков, 14 подборов и 3 передачи при 12 из 16 с игры в матче с «Джегуарс» (85:58).

Крукс проводит третий сезон в NCAA, ей потребовалось 70 матчей, чтобы взять планку в 1500 очков 13-й в истории баскетбольной программы университета.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Gazzette
