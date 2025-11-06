«Не хочу быть нескромным, но я лучший подбирающий защитник в истории». Расселл Уэстбрук обновил рекорд НБА по подборам за карьеру (8734) для игроков задней линии
Расселл Уэстбрук обновил исторический рекорд по подборам.
В игре с «Голден Стэйт» Расселл Уэстбрук оформил свой 204-й трипл-дабл, набрав 23 очка, 16 подборов и 10 передач.
Уэстбрук 3 раза выиграл борьбу за отскоки в заключительной пятиминутке, что оказало влияние на итог победного матча (121:116).
«Не хочу показаться нескромным, но я лучший подбирающий защитник в истории. Если мяч не попадает в кольцо, я его заберу», – заявил Уэстбрук на пресс-конференции.
Игроку сообщили, что 16 подборов позволили ему обойти Джейсона Кидда и стать лидером по этому показателю за карьеру в НБА (8734) среди игроков задней линии (63-е общее место).
«Не знал этого. Мне нужен будет этот мяч», – признался баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости