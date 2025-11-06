Джей Джей Редик об игре со «Сперс»: «У Руи Хатимуры 2 самых важных действия в матче»
Джей Джей Редик высоко оценил вклад Руи Хатимуры.
«Лейкерс» победили «Сан-Антонио» с преимуществом в 1 владение (118:116).
«У Руи Хатимуры 2 самых важных действия в матче. Он может провести 8 минут игрового времени, которые иногда растягиваются на 30 минут реального, не касаясь мяча. А потом внезапно забросить «трешку». Его дальнее попадание было важнейшим.
А потом спровоцированный фол в нападении у Вембаньямы. Посмотрел, это всего 8-й «чардж» в карьере Виктора. И это был важнейший момент», – рассудил главный тренер Джей Джей Редик.
Фол в нападении форварда Виктора Вембаньямы за 1:40 до конца матча при 113:112 в пользу «Лейкерс» стал для него 6-м и лишил возможности принять участие в концовке.
