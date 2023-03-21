Антон Понкрашов: «Сила «Нижнего Новгорода» в духе, характере и Зоране Лукиче»

Защитник «Нижнего Новгорода» рассказал, за счет чего команде удалось стать обладателем Кубка России.

«Все победные кубки помню прекрасно. Один из самых запоминающихся был завоеван в составе «Химок». Для меня это был важный трофей с точки зрения становления. Совсем недавно я сделал об этом выпуск на своем YouTube-канале PonkraSHOW. Там есть и моменты, и мой личный рассказ о решающих матчах. Этот титул с «НН» не менее важный. Во-первых, мы играли против « » в Петербурге и понимали, что будет непросто. Во-вторых, на протяжении всего Кубка России мы не считались фаворитами. Вряд ли кто-то мог предположить, что мы сможем это сделать.

В чем сила «НН»? В духе. В характере. В Зоране . Это три важнейших фактора, которые помогли нам добиться успеха.

Эту победу заслужили все. В первую очередь сам клуб, его болельщики и город. Это был тяжелый путь, и я рад, что мы преодолели его все вместе. Лично я ощутил, что это была долгожданная победа. Люди радуются, особенно работники клуба, которые работают в нем с момента основания», – заявил Понкрашов.

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