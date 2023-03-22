«Реал» обеспечил себе участие в плей-офф Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Олимпиакос Реал Баскетбол

«Реал» стал второй командой сезона Евролиги, которая обеспечила себе участие в плей-офф.

Испанский клуб (20-9) стал участником плей-офф после поражения «Фенербахче» от «Милана» в отложенном матче 24-го раунда.

Ранее путевку в плей-офф гарантировал себе «Олимпиакос» (21-8).

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