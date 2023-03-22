«Реал» обеспечил себе участие в плей-офф Евролиги

« » стал второй командой сезона , которая обеспечила себе участие в плей-офф.

Испанский клуб (20-9) стал участником плей-офф после поражения « » от «Милана» в отложенном матче 24-го раунда.

Ранее путевку в плей-офф гарантировал себе « » (21-8).

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