«Реал» обеспечил себе участие в плей-офф Евролиги
«Реал» стал второй командой сезона Евролиги, которая обеспечила себе участие в плей-офф.
Испанский клуб (20-9) стал участником плей-офф после поражения «Фенербахче» от «Милана» в отложенном матче 24-го раунда.
Ранее путевку в плей-офф гарантировал себе «Олимпиакос» (21-8).
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