Евролига. «Фенербахче» – «Виртус», «Баскония» встретится с «Валенсией» и другие матчи

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В пятницу, 3 марта, в рамках 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

Турецкий «Фенербахче» примет итальянский «Виртус», во встрече испанских команд «Баскония» сыграет с «Валенсией».

Евролига

Регулярный чемпионат

Фенербахче Беко Турция  –  Виртус Италия
Дата проведения
3 марта, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Реал Испания
Дата проведения
3 марта, 22.00, «Астробаль»
Онлайн матча

EA7 Эмпорио Армани Милан Италия  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
3 марта, 22.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Баскония Испания  –  Валенсия Испания
Дата проведения
3 марта, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос Греция – 18-7, Реал Испания – 17-7, Барселона Испания – 18-8, Фенербахче Турция – 15-9, Монако Франция – 16-10, Партизан Сербия – 14-12, Баскония Испания – 13-12, Валенсия – 13-12, Анадолу Эфес Турция – 13-12, Маккаби Израиль – 13-13, Жальгирис – 13-13, Виртус Италия – 12-13, Црвена Звезда Сербия – 11-15, Бавария Германия – 10-16, Милан Италия – 9-15, Виллербан Франция – 8-17, Панатинаикос Греция – 8-18, Альба Германия – 7-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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