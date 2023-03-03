Евролига. «Фенербахче» – «Виртус», «Баскония» встретится с «Валенсией» и другие матчи
В пятницу, 3 марта, в рамках 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.
Турецкий «Фенербахче» примет итальянский «Виртус», во встрече испанских команд «Баскония» сыграет с «Валенсией».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 марта, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 3 марта, 22.00, «Астробаль»
- Дата проведения
- 3 марта, 22.30, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 3 марта, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: Олимпиакос Греция – 18-7, Реал Испания – 17-7, Барселона Испания – 18-8, Фенербахче Турция – 15-9, Монако Франция – 16-10, Партизан Сербия – 14-12, Баскония Испания – 13-12, Валенсия – 13-12, Анадолу Эфес Турция – 13-12, Маккаби Израиль – 13-13, Жальгирис – 13-13, Виртус Италия – 12-13, Црвена Звезда Сербия – 11-15, Бавария Германия – 10-16, Милан Италия – 9-15, Виллербан Франция – 8-17, Панатинаикос Греция – 8-18, Альба Германия – 7-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?
«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА
Комментарии