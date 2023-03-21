Малкольм Брогдон: «Йокич сейчас, вероятно, главный претендент на MVP»

Теги Бостон Денвер НБА Яннис Адетокумбо Никола Йокич Малкольм Брогдон Джейсон Тейтум Баскетбол

Защитник «Бостона» Малкольм Брогдон считает центрового «Денвера» Николу Йокича главным претендентом на награду MVP в этом сезоне.

«Думаю, что Йокич сейчас, вероятно, номер один. Он проводит очередной невероятный сезон.

Но думаю, что Яннис и Тейтум тоже среди претендентов. Они оба проводят отличные сезоны», – сказал Брогдон.

Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

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5 комментариев

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Михаил Евдокимов
Йокичу надо прям доминировать на Эмбидом, чтоб получить 3 мвп, но такого нет. Поэтому при прочих равных (или почти равных) статуэтка уедет в Филу
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Tim Timson
про Эмбиида нельзя говорить по зелёным понятиям)
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Отец Мельдоний
Согласен, но не дадут ему MVP третий год подряд.
Там еще команда не тянет на это звание своего лидера - хоть это и персональная награда, но то, как команда играет тоже смотрится.
Эмбиид главный кандидат скорее всего.
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MrFrost
У Янниса, с точки зрения полезности, слабейший сезон за последние пять лет. Эмбиид хорош и продолжает держать планку прошлого сезона. НО, если быть объективным, то Йокич должен получать награду. Да, немного он стал статку читерить, но этим многие страдают, но у Николы это получается не так нагло) По сути сейчас у него из конкурентов только Джоэль, но никак не Яннис и уж тем более Татум.
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Покормипитон
Про Эмбиида ни слова, лукавит Малькольм:)
Всё-таки тройка основных претендов - ясна, но ещё не окончена регулярка, а там уже можно будет перетягивать одеяло сколько угодно.
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