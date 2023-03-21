Малкольм Брогдон: «Йокич сейчас, вероятно, главный претендент на MVP»

Защитник « » считает центрового « » главным претендентом на награду MVP в этом сезоне.

«Думаю, что Йокич сейчас, вероятно, номер один. Он проводит очередной невероятный сезон.

Но думаю, что и Тейтум тоже среди претендентов. Они оба проводят отличные сезоны», – сказал Брогдон.

Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич