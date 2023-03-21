Малкольм Брогдон: «Йокич сейчас, вероятно, главный претендент на MVP»
Защитник «Бостона» Малкольм Брогдон считает центрового «Денвера» Николу Йокича главным претендентом на награду MVP в этом сезоне.
«Думаю, что Йокич сейчас, вероятно, номер один. Он проводит очередной невероятный сезон.
Но думаю, что Яннис и Тейтум тоже среди претендентов. Они оба проводят отличные сезоны», – сказал Брогдон.
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Там еще команда не тянет на это звание своего лидера - хоть это и персональная награда, но то, как команда играет тоже смотрится.
Эмбиид главный кандидат скорее всего.
Всё-таки тройка основных претендов - ясна, но ещё не окончена регулярка, а там уже можно будет перетягивать одеяло сколько угодно.