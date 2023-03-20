Майкл Портер о данке через Йокича: «Через твою голову, пацан!»
Форвард «Денвера» Майкл Портер в послематчевом интервью ответил, извинился ли перед партнером по команде Николой Йокичем за курьезный эпизод в матче с «Бруклином» (108:102).
«Нет, я просто сказал ему: «Через твою голову, пацан!» – пошутил баскетболист.
Портер невольно поставил сверху через 2-кратного MVP, когда добивал мяч в корзину после промаха серба.
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