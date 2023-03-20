Майкл Портер о данке через Йокича: «Через твою голову, пацан!»

Форвард «Денвера» в послематчевом интервью ответил, извинился ли перед партнером по команде за курьезный эпизод в матче с « » (108:102).

«Нет, я просто сказал ему: «Через твою голову, пацан!» – пошутил баскетболист.

Портер невольно поставил сверху через 2-кратного MVP, когда добивал мяч в корзину после промаха серба.

Гонка за MVP. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич