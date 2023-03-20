Майкл Портер поставил сверху через Николу Йокича, когда добивал мяч после промаха серба

Теги Денвер Бруклин НБА видео Никола Йокич Майкл Портер Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич попал в курьезную ситуацию во время матча с «Бруклином» (108:102).

Форвард «Наггетс» Майкл Портер невольно поставил сверху через 2-кратного MVP, когда добивал мяч в корзину после промаха серба. 

Портер также попал Йокичу рукой по голове. Центровой побежал в защиту с недовольным выражением, форвард улыбался.

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3 комментария

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ɔculpa
Ответ Jaison (Jeison)
И это мвп?
Классный ник) Две попытки, обе мимо)
+7
0
+7
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Jaison (Jeison)
И это мвп?
+1
-7
-6
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Антон Никитин
Какие еще доказательству нужны, чтоб доказать, что Йокич плох в защите?
+8
-1
+7
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