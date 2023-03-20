Центровой « » попал в курьезную ситуацию во время матча с « » (108:102).

Форвард «Наггетс» невольно поставил сверху через 2-кратного MVP, когда добивал мяч в корзину после промаха серба.

Портер также попал Йокичу рукой по голове. Центровой побежал в защиту с недовольным выражением, форвард улыбался.

Гонка за MVP. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич