Майкл Портер поставил сверху через Николу Йокича, когда добивал мяч после промаха серба
Центровой «Денвера» Никола Йокич попал в курьезную ситуацию во время матча с «Бруклином» (108:102).
Форвард «Наггетс» Майкл Портер невольно поставил сверху через 2-кратного MVP, когда добивал мяч в корзину после промаха серба.
Портер также попал Йокичу рукой по голове. Центровой побежал в защиту с недовольным выражением, форвард улыбался.
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