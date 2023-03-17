Демар Дерозан – о травме Болла: «Хочу, чтобы у него было все хорошо. Баскетбол на последнем месте»

Звездный форвард « » выразил слова поддержки разыгрывающему команды , который перенесет очередную операцию на колене.

«У него отличное настроение каждый раз, когда мы с ним видимся, разговариваем. Он чертовски хороший парень. То, что ему каждый раз удается улыбаться при встрече с нами, говорит о многом.

Для меня наступил момент, когда меня волнует только его благополучие. Это больше, чем баскетбол. Лишение чего-то на столь длительный срок, невозможность играть в баскетбол определенно сказывается на нем. Как друг, я просто беспокоюсь о нем. Меня меньше всего волнует, что связано с командой. Просто думаю о его душевном благополучии и надеюсь на то, что он получит всю ту поддержку, в которой нуждается.

Я смотрю на это с человеческой точки зрения, не имеющей ничего общего с баскетболом. Я просто хочу, чтобы у него было все хорошо. Баскетбол на последнем месте», – рассказал Демар.

Лонзо Болл перенесет третью хирургическую операцию на левом колене за последние 14 месяцев. Последний раз игрок выходил на площадку 14 января 2022 года.

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