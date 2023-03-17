Демар Дерозан – о травме Болла: «Хочу, чтобы у него было все хорошо. Баскетбол на последнем месте»

Теги Чикаго НБА Демар Дерозан Лонзо Болл Баскетбол

Звездный форвард «Чикаго» Демар Дерозан выразил слова поддержки разыгрывающему команды Лонзо Боллу, который перенесет очередную операцию на колене.

«У него отличное настроение каждый раз, когда мы с ним видимся, разговариваем. Он чертовски хороший парень. То, что ему каждый раз удается улыбаться при встрече с нами, говорит о многом.

Для меня наступил момент, когда меня волнует только его благополучие. Это больше, чем баскетбол. Лишение чего-то на столь длительный срок, невозможность играть в баскетбол определенно сказывается на нем. Как друг, я просто беспокоюсь о нем. Меня меньше всего волнует, что связано с командой. Просто думаю о его душевном благополучии и надеюсь на то, что он получит всю ту поддержку, в которой нуждается.

Я смотрю на это с человеческой точки зрения, не имеющей ничего общего с баскетболом. Я просто хочу, чтобы у него было все хорошо. Баскетбол на последнем месте», – рассказал Демар.

Лонзо Болл перенесет третью хирургическую операцию на левом колене за последние 14 месяцев. Последний раз игрок выходил на площадку 14 января 2022 года.

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1 комментарий

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Tim Timson
если баскетбол на последнем месте то у него итак все хорошо, контракт который он толком не отрабатывает, а здоровье для общечеловеческого функционала, у него получше любого. плюс опять таки деньги на реабилитацию)
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