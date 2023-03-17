Шэмс Чарания – о третьей операции Болла: «В «Чикаго» царит оптимизм»
Организация «Чикаго» верит, что третья операция на колене разыгрывающего команды Лонзо Болла позволит баскетболисту вернуться на прежний уровень, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
«Мне сказали, что в организации «Чикаго» и в окружении Болла царит оптимизм. Они считают, что эта процедура – именно то, что нужно баскетболисту для возобновления карьеры. Дата операции пока не определена», – сказал инсайдер.
Ранее сообщалось, что защитник перенесет третью хирургическую операцию на левом колене за последние 14 месяцев. Последний раз игрок выходил на площадку 14 января 2022 года.
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Видимо, что такой нужен в каждое десятилетие.
Парню, конечно, выздоровления, насколько это возможно, надеюсь еще себя покажет.