Шэмс Чарания – о третьей операции Болла: «В «Чикаго» царит оптимизм»

Организация « » верит, что третья операция на колене разыгрывающего команды позволит баскетболисту вернуться на прежний уровень, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Мне сказали, что в организации «Чикаго» и в окружении Болла царит оптимизм. Они считают, что эта процедура – именно то, что нужно баскетболисту для возобновления карьеры. Дата операции пока не определена», – сказал инсайдер.

Ранее сообщалось, что защитник перенесет третью хирургическую операцию на левом колене за последние 14 месяцев. Последний раз игрок выходил на площадку 14 января 2022 года.

Дюрэнт против Кайри, ГСВ против «Мемфиса» – в плей-офф НБА уже сразу светят убойные пары соперников

Кармело Энтони устарел еще до завершения карьеры. Но в свое время он был чудо как хорош