Чендлер Парсонс – о травме Лонзо Болла: «Это просто невезение. Молюсь за этого парня»

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Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс высказал слова поддержки защитнику «Чикаго» Лонзо Боллу, которому предстоит пройти через третью операцию на колене.

«Ситуация с травмой доставляет мне боль, потому что я прошел через то же самое. Пацану всего 25 лет, и он был на пути становления звезды и отличного игрока. Ситуация Лонзо, Джонатана Айзека – это просто невезение. Оно никак не связано с рабочей этикой, тем, что он слаб или предрасположен к травмам. Именно с такой стигматитизацией этим парням придется столкнуться – и это просто несправедливо.

Надеюсь, в его окружении находятся подходящие товарищи, потому что ему предстоит пройти через многое. Реабилитационный аппарат будет приводить его ногу в движение даже ночью, потом он будет понемногу добавлять веса, выполнять множество упражнений в бассейне. Ты будто снова стал ребенком – учишься ходить, потом бегать – и лишь потом возвращаешься на паркет.

Искренне надеюсь, что он свяжется со мной или с людьми, которые находились в подобной ситуации. Есть свет в конце туннеля, молюсь за этого парня», – поделился Парсонс в эфире FanDuel TV.

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