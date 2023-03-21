Данило Николич: «Прекрасно осознаем, что матч с «Самарой» – решающий»

Форвард « » рассказал о важности сегодняшнего матча Лиги ВТБ с «Самарой».

«Перед нами решающая игра, и мы прекрасно это осознаем. Знаем, как они играют, и испытываем к сопернику большое уважение. Мы также верим, что у нас есть талант и возможности выиграть эту игру. Для того, чтобы сделать это, мы должны быть очень сосредоточены и быть на пике нашей игры», – заявил Николич.

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