Данило Николич: «Прекрасно осознаем, что матч с «Самарой» – решающий»
Форвард «Автодора» Данило Николич рассказал о важности сегодняшнего матча Лиги ВТБ с «Самарой».
«Перед нами решающая игра, и мы прекрасно это осознаем. Знаем, как они играют, и испытываем к сопернику большое уважение. Мы также верим, что у нас есть талант и возможности выиграть эту игру. Для того, чтобы сделать это, мы должны быть очень сосредоточены и быть на пике нашей игры», – заявил Николич.
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