Евгений Минченко о матче с «Самарой»: «Едем биться на каждом сантиметре площадки»

Центровой « » оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Самарой».

«Команда «Самары» обладает сильным составом под руководством опытного тренерского штаба. Мы хорошо подготовились, разобрали игровые взаимодействия и готовы к борьбе. Едем биться на каждом сантиметре площадки, в Самаре играть непросто, но мы готовы к этому.

Знаем, что у нас нет права на ошибку, поэтому приложим все усилия, чтобы добиться победы. Ждем наших прекрасных болельщиков на арене и у телеэкранов, нам нужна ваша поддержка! Вперед, «Автодор», – заявил Минченко.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?