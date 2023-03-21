Евгений Минченко о матче с «Самарой»: «Едем биться на каждом сантиметре площадки»
Центровой «Автодора» Евгений Минченко оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Самарой».
«Команда «Самары» обладает сильным составом под руководством опытного тренерского штаба. Мы хорошо подготовились, разобрали игровые взаимодействия и готовы к борьбе. Едем биться на каждом сантиметре площадки, в Самаре играть непросто, но мы готовы к этому.
Знаем, что у нас нет права на ошибку, поэтому приложим все усилия, чтобы добиться победы. Ждем наших прекрасных болельщиков на арене и у телеэкранов, нам нужна ваша поддержка! Вперед, «Автодор», – заявил Минченко.
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