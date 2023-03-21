Единая лига ВТБ. «Самара» примет «Автодор»

Теги результаты Автодор Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Во вторник, 21 марта, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Самара» примет саратовский «Автодор».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа Б

Самара – Автодор
Дата проведения
21 марта, 18.00, «Дворец спорта»
Онлайн матча

Положение команд: Парма – 15-15, Самара – 13-17, Автодор – 13-17, Енисей – 13-18, Астана – 5-25, Минск – 2-29.

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 28-2, УНИКС – 24-7, Зенит – 21-9, Локомотив-Кубань – 17-14, Нижний Новгород – 17-13, МБА – 14-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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