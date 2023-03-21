Единая лига ВТБ. «Самара» примет «Автодор»
Во вторник, 21 марта, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Самара» примет саратовский «Автодор».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа Б
- Дата проведения
- 21 марта, 18.00, «Дворец спорта»
Положение команд: Парма – 15-15, Самара – 13-17, Автодор – 13-17, Енисей – 13-18, Астана – 5-25, Минск – 2-29.
Группа А
Положение команд: ЦСКА – 28-2, УНИКС – 24-7, Зенит – 21-9, Локомотив-Кубань – 17-14, Нижний Новгород – 17-13, МБА – 14-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Вуди Харрельсон – легенда баскетбола. Четыре фильма, дуэли с Бобом Ланиром и Профессором, два данка
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
Комментарии