Сергей Базаревич о матче с «Автодором»: «Хотим, чтобы это была не последняя домашняя игра»

Теги Сергей Базаревич Автодор Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Автодором».

Две команды претендуют на восьмую путевку в плей-офф.

«У нас было время, и мы постарались подготовиться к этому матчу. Хотим, чтобы это была не последняя домашняя игра. Нужно приложить для этого все силы.

В таких играх зачастую решает не тактика, хотя и она важна, а морально-волевые качества. Надеюсь, мы их проявим.

Доволен ли я, как мы провели недельную паузу? Игра покажет», – заявил Базаревич.

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