Сергей Базаревич о матче с «Автодором»: «Хотим, чтобы это была не последняя домашняя игра»
Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Автодором».
Две команды претендуют на восьмую путевку в плей-офф.
«У нас было время, и мы постарались подготовиться к этому матчу. Хотим, чтобы это была не последняя домашняя игра. Нужно приложить для этого все силы.
В таких играх зачастую решает не тактика, хотя и она важна, а морально-волевые качества. Надеюсь, мы их проявим.
Доволен ли я, как мы провели недельную паузу? Игра покажет», – заявил Базаревич.
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