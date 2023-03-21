Сергей Базаревич о матче с «Автодором»: «Хотим, чтобы это была не последняя домашняя игра»

Главный тренер «Самары» поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ с « ».

Две команды претендуют на восьмую путевку в плей-офф.

«У нас было время, и мы постарались подготовиться к этому матчу. Хотим, чтобы это была не последняя домашняя игра. Нужно приложить для этого все силы.

В таких играх зачастую решает не тактика, хотя и она важна, а морально-волевые качества. Надеюсь, мы их проявим.

Доволен ли я, как мы провели недельную паузу? Игра покажет», – заявил Базаревич.

Вуди Харрельсон – легенда баскетбола. Четыре фильма, дуэли с Бобом Ланиром и Профессором, два данка

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?