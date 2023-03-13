Генеральный менеджер «Финикса»: «Если бы плей-офф начался сегодня, Дюрэнт бы играл»

Генеральный менеджер « » Джеймс Джонс считает, что звездный форвард команды способен играть через боль.

«Если бы плей-офф начался сегодня, он бы играл. Однако он бы испытывал дискомфорт», – рассказал Джонс.

Дюрэнт получил повреждение, поскользнувшись и подвернув ногу во время предматчевой разминки. Сообщалось, что игроку потребуется еще пара недель для восстановления.

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