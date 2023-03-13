Генеральный менеджер «Финикса»: «Если бы плей-офф начался сегодня, Дюрэнт бы играл»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Генеральный менеджер «Финикса» Джеймс Джонс считает, что звездный форвард команды Кевин Дюрэнт способен играть через боль.

«Если бы плей-офф начался сегодня, он бы играл. Однако он бы испытывал дискомфорт», – рассказал Джонс.

Дюрэнт получил повреждение, поскользнувшись и подвернув ногу во время предматчевой разминки. Сообщалось, что игроку потребуется еще пара недель для восстановления.

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2 комментария

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Roman Boroveev
Хорошая новость. Ну я бы до плей офф его даже берег.
+2
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ДИКАНЬ
Как-то раз сыграл уже с Торонто
+5
0
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