Харден и Харрис упустили возможность сравнять счет во 2-м овертайме матча с «Буллс»
У «Филадельфии» в понедельник прервалась серия из восьми побед, когда команда уступила «Чикаго» во втором овертайме – 105:109.
Во второй дополнительной 5-минутке «Буллс» сравняли счет благодаря попаданию Демара Дерозана, а затем Зак Лавин вывел гостей вперед с линии (107:105).
На последней минуте «Сиксерс» провели затяжную атаку, во время которой Джеймс Харден и Тобайас Харрис упустили возможность сравнять счет.
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Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
Я бы тупо Хардена убрал с площадки, видя такой "перфоманс".
абсолютно бесхарактерная игра в клатче, будто футбол смотрел
ты – нет ты – нет ты – неа
а макси не справился с давлением