Харден и Харрис упустили возможность сравнять счет во 2-м овертайме матча с «Буллс»

Теги Чикаго Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Демар Дерозан Тобайас Харрис Зак Лавин Деррик Джонс Баскетбол

У «Филадельфии» в понедельник прервалась серия из восьми побед, когда команда уступила «Чикаго» во втором овертайме – 105:109.

Во второй дополнительной 5-минутке «Буллс» сравняли счет благодаря попаданию Демара Дерозана, а затем Зак Лавин вывел гостей вперед с линии (107:105). 

На последней минуте «Сиксерс» провели затяжную атаку, во время которой Джеймс Харден и Тобайас Харрис упустили возможность сравнять счет.

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3 комментария

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dev0
Харден тупо стоял концовку четвертой четверти и оба овертайма. Эмбиид не затащил под даблтимом, от Макси особо и не ждешь.
Я бы тупо Хардена убрал с площадки, видя такой "перфоманс".
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Sonder
у Бороды не поперло и он решил наложить в штаны
абсолютно бесхарактерная игра в клатче, будто футбол смотрел
ты – нет ты – нет ты – неа
а макси не справился с давлением
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Andy
Милуоки и Бостон будут в финале конфы.
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