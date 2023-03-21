Харден и Харрис упустили возможность сравнять счет во 2-м овертайме матча с «Буллс»

У «Филадельфии» в понедельник прервалась серия из восьми побед, когда команда уступила « » во втором овертайме – 105:109.

Во второй дополнительной 5-минутке «Буллс» сравняли счет благодаря попаданию , а затем вывел гостей вперед с линии (107:105).

На последней минуте «Сиксерс» провели затяжную атаку, во время которой и упустили возможность сравнять счет.

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