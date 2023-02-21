В субботу в рамках Звездного уикенда НБА в Солт-Лейк-Сити состоялся данк-контест, победителем которого стал из «Филадельфии».

В стартовом раунде Маккланг набрал максимальные 50 баллов за первый данк, за второй лишь Лиза Лесли поставила ему 49 баллов, остальные четверо судей – по 50.

В финале Мэк выдал два идеальных данка (50+50) и превзошел Трея Мерфи из «Нового Орлеана» (98 баллов).

Маккланг стал 9-м игроком в истории , который получил три 50-балльные оценки во время данк-контеста.

Ранее подобное удавалось (1986), (1988 год), Винсу Картеру (2000), (2016), Аарону Гордону (2016 и 2020), Джейсону Ричардсону (2003), Джошу Смиту (2005) и Деррику Джонсу (2020).

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах