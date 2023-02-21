Мэк Маккланг стал 9-м игроком в истории НБА, который получил три 50-балльные оценки во время данк-контеста

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В субботу в рамках Звездного уикенда НБА в Солт-Лейк-Сити состоялся данк-контест, победителем которого стал Мэк Маккланг из «Филадельфии».

В стартовом раунде Маккланг набрал максимальные 50 баллов за первый данк, за второй лишь Лиза Лесли поставила ему 49 баллов, остальные четверо судей – по 50.

В финале Мэк выдал два идеальных данка (50+50) и превзошел Трея Мерфи из «Нового Орлеана» (98 баллов).

Маккланг стал 9-м игроком в истории НБА, который получил три 50-балльные оценки во время данк-контеста.

Ранее подобное удавалось Спаду Уэббу (1986), Майклу Джордану (1988 год), Винсу Картеру (2000), Заку Лавину (2016), Аарону Гордону (2016 и 2020), Джейсону Ричардсону (2003), Джошу Смиту (2005) и Деррику Джонсу (2020).

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах

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5 комментариев

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Kudim41
Всё-таки ограбление Гордона было не в 2016, а в 2020 году.!!
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Мурзин Ринат
Ответ 1ost
Гордон и Лавин в 16ом конечно устроили, хочется пересматривать и пересматривать, нереальное зрелище. По моему скромному мнению даже лучше Винса, при всём глубочайшем к нему восхищении) Зря звезды не учавствуют, особенно те, кто использует слово "наследие" в своём лексиконе, для имиджа это очень хорошее мероприятие. Боятся опозориться наверно)
То что лучше контеста Винса это однозначно, все помнят первый раунд Винса , но вспомните финал, там было все не так уж и зрелищно
+2
0
+2
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Kudim41
Ответ Артём Альбрехт
Там и 4 данк заслуживал 50. непонятно за что сняли оценку.
Если бы амплитуднее выполнил ту мельницу двумя руками с разворота, тогда да, железные 50
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1ost
Гордон и Лавин в 16ом конечно устроили, хочется пересматривать и пересматривать, нереальное зрелище. По моему скромному мнению даже лучше Винса, при всём глубочайшем к нему восхищении)
Зря звезды не учавствуют, особенно те, кто использует слово "наследие" в своём лексиконе, для имиджа это очень хорошее мероприятие. Боятся опозориться наверно)
+6
-1
+5
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Артём Альбрехт
Там и 4 данк заслуживал 50. непонятно за что сняли оценку.
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0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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