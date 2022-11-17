Торин Принс получил неспортивный 2-й степени и удаление за грубый фол на Джейлене Саггсе
Форвард «Миннесоты» Торин Принс во время матча с «Орландо» (126:108) был удален с площадки за грубость.
Принс получил неспортивный фол второй степени и автоматическое удаление за грубое нарушение на Джейлене Саггсе. Он ударил оппонента по голове, когда тот совершал проход.
Саггс продолжил игру и набрал 23 очка, 6 подборов и 6 передач.
«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!
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