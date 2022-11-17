Форвард «Миннесоты» во время матча с (126:108) был удален с площадки за грубость.

Принс получил неспортивный фол второй степени и автоматическое удаление за грубое нарушение на . Он ударил оппонента по голове, когда тот совершал проход.

Саггс продолжил игру и набрал 23 очка, 6 подборов и 6 передач.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!