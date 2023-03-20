Кендрик Перкинс обратился к «Голден Стэйт»: «Вам надо перестать считать кольца»

Теги Кендрик Перкинс Голден Стэйт Мемфис НБА Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Диллон Брукс Баскетбол

Известный спортивный эксперт Кендрик Перкинс обратился с посланием к игрокам «Голден Стэйт».

«У меня есть послание «Уорриорз». Вам надо перестать пересчитывать эти четыре кольца и начать играть. Потому что в последние пару недель «Мемфис» задает вам взбучку – даже без Джа Морэнта.

Я все понимаю и уважаю ваши чемпионства, этого не отнять. Но имеет значение лишь то, что происходит прямо сейчас. Пока Клэй и Дрэймонд ругаются с Бруксом, «Мемфис» показывает все на деле.

«Голден Стэйт» ужасен на выезде – а плей-офф им начинать именно на выезде, так что надо собраться. Клэй, если хочешь разговаривать – пожалуйста, но начни уже что-нибудь делать», – сказал Перкинс в эфире программы First Take.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daff Rogers
Ответ cool.golovogrud
Напомните-ка, сколько колец у Кендрика Перкинса?
одно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.BadGuy
Перк человек конкретный, ходит по земле ровно, косяки не порет, херни не скажет. Все четко по делу рамсы разложил.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cool.golovogrud
Напомните-ка, сколько колец у Кендрика Перкинса?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArizonaCactus
Тем более, что колец всего два: на одной стороне площадки и на другой!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Оксентюк
Спасибо Перкинс что прочел мой комментарий и высказал все что я думаю
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
Игроки ГСВ 1,2,3,4.. носителю))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр -
Базу дал
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MTZ_2022
Все по делу сказал.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий