Кендрик Перкинс обратился к «Голден Стэйт»: «Вам надо перестать считать кольца»

Известный спортивный эксперт обратился с посланием к игрокам « ».

«У меня есть послание «Уорриорз». Вам надо перестать пересчитывать эти четыре кольца и начать играть. Потому что в последние пару недель « » задает вам взбучку – даже без Джа Морэнта.

Я все понимаю и уважаю ваши чемпионства, этого не отнять. Но имеет значение лишь то, что происходит прямо сейчас. Пока Клэй и ругаются с , «Мемфис» показывает все на деле.

«Голден Стэйт» ужасен на выезде – а плей-офф им начинать именно на выезде, так что надо собраться. Клэй, если хочешь разговаривать – пожалуйста, но начни уже что-нибудь делать», – сказал Перкинс в эфире программы First Take.