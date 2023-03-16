Кендрик Перкинс: «В этом году «Кингз» выйдут в финал Западной конференции»

Теги Кендрик Перкинс Сакраменто НБА Баскетбол

Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс после победы «Сакраменто» над «Чикаго» (117:114) сделал смелый прогноз относительно выступления «Кингз» в плей-офф.

«Вы все еще считаете «Кингз» сладкой булочкой! Повторяю, что в этом году они выйдут в финал Западной конференции», – написал Перкинс.

«Кингз», которые не выходили в плей-офф с 2006 года, выиграли 8 из последних 10 матчей и сравнялись по победам и поражениям с «Мемфисом» (41-27), который занимает 2-е место в Западной конференции.

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3 комментария

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Против грусти
Если Финикс с Клипсами в первом раунде схлеснутся...а победитель потом с Денвером зарубится...то почему бы и нет...
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ВинниПох
готов сожрать свою шляпу, но Вы Перкнули в лужу...
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старичок
при всём уважении к команде и тренеру - нет, Кендрик. рановато...
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