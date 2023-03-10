Кендрик Перкинс: «У Дэвиса появился шанс доказать, что он является первой опцией»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс рассчитывает, что звездный форвард «Лейкерс» проявит себя в концовке регулярного чемпионата.

«Спасибо Робу Пелинке за изменения в команде перед дедлайном. У этого коллектива есть все: талант, атлетичность, снайперы, они выкладываются в обороне, но еще у них есть Энтони Дэвис.

В течение следующих недель у этого парня появится возможность вернуть свое имя в разговоры о лучших: Яннисе, Йокиче, Эмбииде и Сабонисе. Ему предоставится шанс доказать, что он является первой опцией команды.

«Лейкерс» попадут в плей-офф и станут настоящим адом для всех, кому придется встретиться с ними в первом раунде», – рассказал чемпион НБА 2008 года.

« » идут на 9-й строчке в Западной конференции с результатом 32-34.