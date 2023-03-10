Кендрик Перкинс: «У Дэвиса появился шанс доказать, что он является первой опцией»

Теги Кендрик Перкинс Лейкерс Энтони Дэвис Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс рассчитывает, что звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис проявит себя в концовке регулярного чемпионата.

«Спасибо Робу Пелинке за изменения в команде перед дедлайном. У этого коллектива есть все: талант, атлетичность, снайперы, они выкладываются в обороне, но еще у них есть Энтони Дэвис.

В течение следующих недель у этого парня появится возможность вернуть свое имя в разговоры о лучших: Яннисе, Йокиче, Эмбииде и Сабонисе. Ему предоставится шанс доказать, что он является первой опцией команды.

«Лейкерс» попадут в плей-офф и станут настоящим адом для всех, кому придется встретиться с ними в первом раунде», – рассказал чемпион НБА 2008 года.

«Лейкерс» идут на 9-й строчке в Западной конференции с результатом 32-34.

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