Кендрик Перкинс: «У Дэвиса появился шанс доказать, что он является первой опцией»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс рассчитывает, что звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис проявит себя в концовке регулярного чемпионата.
«Спасибо Робу Пелинке за изменения в команде перед дедлайном. У этого коллектива есть все: талант, атлетичность, снайперы, они выкладываются в обороне, но еще у них есть Энтони Дэвис.
В течение следующих недель у этого парня появится возможность вернуть свое имя в разговоры о лучших: Яннисе, Йокиче, Эмбииде и Сабонисе. Ему предоставится шанс доказать, что он является первой опцией команды.
«Лейкерс» попадут в плей-офф и станут настоящим адом для всех, кому придется встретиться с ними в первом раунде», – рассказал чемпион НБА 2008 года.
«Лейкерс» идут на 9-й строчке в Западной конференции с результатом 32-34.
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