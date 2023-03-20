Джа Морэнт пропустит игру с «Далласом», несмотря на завершение 8-матчевой дисквалификации

Теги Даллас Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт пропустит игру с «Далласом» в понедельник.

Морэнт отбыл 8-матчевую дисквалификацию, которую НБА наложила на него по итогам расследования инцидента в стрип-клубе Колорадо, когда звездный баскетболист продемонстрировал пистолет во время прямой трансляции в соцсети.

В «Гризлис» не называют дату возвращения лидера команды. В клубе несколько раз заявляли, что игроку необходимо время, чтобы разобраться со своими проблемами.

Без Джа «Мемфис» выдал результат 5-3.

Морэнт – 2-кратный участник Матча всех звезд, лучший новичок и самый прогрессирующий игрок сезона НБА.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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1 комментарий

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luasanotu
Оно и понятно, мужики из Техаса могут и сами с пушками прикатить
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