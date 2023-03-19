Известный агент: «Морэнта отстранили за то, что он вредит бизнесу»

Известный агент поделился мнением, что НБА отстранила разыгрывающего « » из-за репутационных и экономических рисков для бизнеса.

«Они отстранили его за то, что он вредит бизнесу. Я уверен, что люди в офисе лиги тоже переживают за Джа как за человека, но они должны отдавать приоритет бизнесу. Его семья, команда и другие люди, которые его окружают, должны поддерживать парня, но все должны знать, какой позиции придерживается лига.

Я говорю своим игрокам: все это – гигантская машина. Да, она работает на вашем таланте, но именно бизнес, на котором выросла лига, привлекает деньги. Популярность лиги дает вам платформу не только для зарплаты, но и для рекламных акций и всех других доходов, которые вы получаете. Компании хотят быть связанными с НБА, и это видно по тому, насколько выросла стоимость всех организаций. Парни, которые действительно делают деньги, – это те, кто понимают, насколько все взаимосвязано.

Ты, безусловно, остаешься самим собой, но в то же время представляешь свою семью, свою команду и лигу. Ты должен быть осторожен», – приводит слова агента Heavy.

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