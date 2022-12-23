Самсон Руженцев и Даниил Касаткин – в расширенном составе сборной России на январский сбор

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РФБ объявила состав мужской сборной России на просмотровый сбор, который пройдет с 23 по 28 января в УТЦ «Новогорск» (Химки).

В расширенный список вошли 22 игрока не старше 25 лет. Лучшие из них в феврале примут участие в основном сборе национальной команды, в рамках которого рассматривается возможность проведения товарищеских матчей.

Расширенный состав сборной России (январь-2023)

Защитники

Михаил Беленицкий («Нижний Новгород», 20 лет, 204 см)

Захар Ведищев («Локомотив-Кубань», 22 года, 196 см)

Сергей Зоткин («Новосибирск», 19 лет, 190 см)

Даниил Касаткин (МБА, 23 года, 198 см)

Ярослав Никонов (ЦСКА-2, 18 лет, 195 см)

Виталиус Пранаускис («Автодор», 20 лет, 195 см)

Самсон Руженцев (ЦСКА, 21 год, 201 см)

Андрей Топтунов («Зенит», 20 лет, 183 см)

Тимофей Якушин (МБА, 25 лет, 195 см)

Форварды

Олег Акрамов (ЦСКА-2, 19 лет, 203 см)

Артем Антипов («Зенит», 18 лет, 201 см)

Павел Ганькевич («Руна-2», 19 лет, 201 см)

Павел Земский («Зенит», 18 лет, 202 см)

Даниил Кочергин (МБА, 23 года, 206 см)

Александр Петенев («Автодор», 22 года, 197 см)

Кирилл Петухов (ЦСКА-2, 19 лет, 201 см)

Илья Платонов (МБА, 24 года, 199 см)

Даниил Походяев («Парма», 21 год, 204 см), 

Центровые

Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань», 20 лет, 211 см)

Сергей Клюев (МБА, 24 года, 208 см)

Артем Орешников («Локомотив-Кубань», 18 лет, 206 см)

Егор Рыжов («Зенит», 18 лет, 209 см).

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3 комментария

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jxx6d77ydn
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Ответ madtank
Странно, что есть Захар Ведищев, но нет ни Щербенева ни Емченко. Хотя ... почему странно?
Они в основном составе. Емченко уже успел у Лукича сыграть за основу. А это список ближайшего резерва и основы тут нет.
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Лакедемон
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Настолько сильный состав, что с нами даже играть боятся … ещё лет пять и будем с Испанией на равных
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madtank
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Странно, что есть Захар Ведищев, но нет ни Щербенева ни Емченко. Хотя ... почему странно?
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