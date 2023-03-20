Расселл Уэстбрук демонстративно похлопал в ладоши после точного 3-очкового без сопротивления

Теги Клипперс Портленд НБА видео Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук отпраздновал дальнее попадание в матче с «Портлендом» (117:102), когда соперники оставили его одного на дуге.

Уэстбрук после точного броска остановился, посмотрел на зрителей в Портленде и демонстративно похлопал в ладоши с улыбкой на лице.

Опекуны Уэстбрука нередко игнорируют плеймейкера, когда он оказывается в одиночестве на дуге, рассчитывая, что тот промахнется.

В воскресенье на счету MVP 2017 года 9 очков, 12 подборов и 10 передач при 3 из 12 с игры и 1 из 2 из-за дуги.

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Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

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10 комментариев

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Sasha Kurtin
Ответ Алексей Иванов
Пример конечно выбран максимально не удачный. Шарлотт? С Боллом то?
Ну с таким редко бывающим здоровым боллом - очень даже и возможно)))))
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Дмитрий Сологубов
3 из 12 с игры... Ну, почему он так много промахивается???
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Алексей Иванов
Ответ Cash_flow
Чепуха, любой условный Шарлотт с радостью возьмет себе Вестбрука этим летом
Пример конечно выбран максимально не удачный. Шарлотт? С Боллом то?
0
0
0
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scorp19
В кое то веке попал. Надо было всей ареной похлопать и скандировать MVP
0
-1
-1
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Cash_flow
Ответ andrei bomber
Рассел после окончания контракта останется без работы . жаль, интересный был персонаж , самобытный
Чепуха, любой условный Шарлотт с радостью возьмет себе Вестбрука этим летом
0
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maryat
Ответ dl
3 из 12? Вы должны сдваиваться на нём!
Двоих мало, такого шутера надо минимум втроём держать
+2
-1
+1
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andrei bomber
Рассел после окончания контракта останется без работы . жаль, интересный был персонаж , самобытный
+7
-3
+4
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Nightyork97
Не хватило фирменного покачивания. А когда бы он забил данк, то можно было подбежать к физруку и показать "слишком маленький"
+2
-2
0
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lecter666999
3 с 12 с игры...
+2
-3
-1
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dl
3 из 12? Вы должны сдваиваться на нём!
+15
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+15
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