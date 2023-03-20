Разыгрывающий «Клипперс» отпраздновал дальнее попадание в матче с «Портлендом» (117:102), когда соперники оставили его одного на дуге.

Уэстбрук после точного броска остановился, посмотрел на зрителей в и демонстративно похлопал в ладоши с улыбкой на лице.

Опекуны Уэстбрука нередко игнорируют плеймейкера, когда он оказывается в одиночестве на дуге, рассчитывая, что тот промахнется.

В воскресенье на счету MVP 2017 года 9 очков, 12 подборов и 10 передач при 3 из 12 с игры и 1 из 2 из-за дуги.

«Это стильно или я похожа на клоуна?» Тренер, у которой 171 пара обуви и ярчайшие наряды на каждой игре

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?