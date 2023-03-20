Расселл Уэстбрук демонстративно похлопал в ладоши после точного 3-очкового без сопротивления
Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук отпраздновал дальнее попадание в матче с «Портлендом» (117:102), когда соперники оставили его одного на дуге.
Уэстбрук после точного броска остановился, посмотрел на зрителей в Портленде и демонстративно похлопал в ладоши с улыбкой на лице.
Опекуны Уэстбрука нередко игнорируют плеймейкера, когда он оказывается в одиночестве на дуге, рассчитывая, что тот промахнется.
В воскресенье на счету MVP 2017 года 9 очков, 12 подборов и 10 передач при 3 из 12 с игры и 1 из 2 из-за дуги.
«Это стильно или я похожа на клоуна?» Тренер, у которой 171 пара обуви и ярчайшие наряды на каждой игре
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
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