«Клипперс» посетили строящуюся арену клуба в Инглвуде

Теги светская хроника Клипперс НБА видео Расселл Уэстбрук соцсети Баскетбол

«Клипперс» во вторник в полном составе посетили строящуюся новую арену клуба в Инглвуде.

Баскетболисты и сотрудники клуба во время мероприятия были одеты в строительную униформу, что вызвало множество мемов в интернете.

Наибольшее внимание к себе привлек разыгрывающий Расселл Уэстбрук, нестабильный бросок которого вызывает у многих болельщиков ассоциацию с кирпичами.

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Фото: AD Fanatic

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2 комментария

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чсв уолла
Теперь-то понятно зачем Броуди подписали, сроки по арене горели
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Nightyork97
Расс - главный тут на стройке. Батя приехал, сразу видно
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