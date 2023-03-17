Джинни Басс выступила против обмена Остина Ривза в «Бруклин» перед дедлайном

Владелец « » Джинни Басс была против перехода защитника клуба в другую команду перед дедлайном обменов.

«Вы затронули некоторые моменты, связанные с «Бруклином». Я добавлю к этому очень коротко. Мы говорили про другие активы, которые были у «Лейкерс» и которые хотели заполучить «Нетс». Остин Ривз был одним из тех парней, о которых шла речь. Я слышал, что среди людей, которые хотели оставить Остина в Лос-Анджелесе, была Джинни Басс. Это серьезный голос за спиной, который нахоится на твоей стороне», – рассказал журналист Майкл Скотто в подкасте HoopsHype.

Кармело Энтони устарел еще до завершения карьеры. Но в свое время он был чудо как хорош

Дюрэнт против Кайри, ГСВ против «Мемфиса» – в плей-офф НБА уже сразу светят убойные пары соперников