Никола Йокич оформил 28-й трипл-дабл в сезоне в победной встрече с «Бруклином»
Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в победном матче с «Бруклином» (108:102) в воскресенье.
Йокич записал на свой счет 22 очка, 17 подборов и 10 передач за 36 минут.
Действующий MVP реализовал 9 из 12 с игры и отметился 2 перехватами.
Гонка за MVP. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич
Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?
Комментарии