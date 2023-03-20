Никола Йокич оформил 28-й трипл-дабл в сезоне в победной встрече с «Бруклином»

Центровой « » оформил трипл-дабл в победном матче с « » (108:102) в воскресенье.

Йокич записал на свой счет 22 очка, 17 подборов и 10 передач за 36 минут.

Действующий MVP реализовал 9 из 12 с игры и отметился 2 перехватами.

Гонка за MVP. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?