Никола Йокич оформил 28-й трипл-дабл в сезоне в победной встрече с «Бруклином»

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Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в победном матче с «Бруклином» (108:102) в воскресенье.

Йокич записал на свой счет 22 очка, 17 подборов и 10 передач за 36 минут.

Действующий MVP реализовал 9 из 12 с игры и отметился 2 перехватами.

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