Главный тренер «Денвера» после поражения от « » (120:122) критически оценил уровень игры в защите в исполнении своей команды.

«В последних трех матчах наша защита отсутствовала. Мне нужны парни, которые играют в защите», – заявил Мэлоун.

Тренер также отреагировал на недовольство форварда , который практически не играл в четвертой четверти, несмотря на 23 очка при 9 из 12 с игры.

«В первой половине он действительно отлично бросал, но в третьей четверти все сыграли плохо. Дело не только в Портере. Когда вы проигрываете 18:37, значит, у всех были проблемы. Те ребята, которых я выпустил в четвертой, справлялись неплохо. Я оставил их на площадке», – сказал Мэлоун.

У лидирующего на Западе « » три поражения подряд.

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