Майкл Мэлоун: «В последних трех матчах наша защита отсутствовала»
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун после поражения от «Бруклина» (120:122) критически оценил уровень игры в защите в исполнении своей команды.
«В последних трех матчах наша защита отсутствовала. Мне нужны парни, которые играют в защите», – заявил Мэлоун.
Тренер также отреагировал на недовольство форварда Майкла Портера, который практически не играл в четвертой четверти, несмотря на 23 очка при 9 из 12 с игры.
«В первой половине он действительно отлично бросал, но в третьей четверти все сыграли плохо. Дело не только в Портере. Когда вы проигрываете 18:37, значит, у всех были проблемы. Те ребята, которых я выпустил в четвертой, справлялись неплохо. Я оставил их на площадке», – сказал Мэлоун.
У лидирующего на Западе «Денвера» три поражения подряд.
Комментарии