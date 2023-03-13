Разыгрывающий « » обновил личный рекорд по результативным передачам в в матче с « » (122:120).

Динуидди записал на свой счет 16 передач.

За 38 минут на площадке Спенсер также набрал 15 очков (5 из 15 с игры), 6 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает