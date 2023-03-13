Спенсер Динуидди отдал рекордные в карьере 16 передач в матче с «Денвером»

Теги Денвер Бруклин НБА видео Спенсер Динуидди Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Спенсер Динуидди обновил личный рекорд по результативным передачам в НБА в матче с «Денвером» (122:120).

Динуидди записал на свой счет 16 передач.

За 38 минут на площадке Спенсер также набрал 15 очков (5 из 15 с игры), 6 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот.

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