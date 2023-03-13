« » в воскресенье во второй раз в сезоне проиграл в матче, в котором лидер команды оформил трипл-дабл.

«Наггетс» уступили « » со счетом 120:122. В активе Йокича 35 очков, 20 подборов и 11 передач.

В предыдущей встрече клуб из Колорадо проиграл «Сперс» со счетом 120:128. На счету Йокича было 37 очков, 11 подборов и 11 передач.

Трипл-дабл стал для действующего MVP 27-м в сезоне. До выезда в Техас у «Наггетс» был результат 25-0 во время трипл-даблов серба.

С учетом предыдущего сезона серия побед «Наггетс» в матчах с трипл-даблами Йокича составляла 29 игр.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению