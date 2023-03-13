«Денвер» второй раз подряд проиграл в матче, в котором Йокич оформил трипл-дабл. До этого была серия из 29 побед

Теги Денвер Бруклин Сан-Антонио НБА Никола Йокич Баскетбол

«Денвер» в воскресенье во второй раз в сезоне проиграл в матче, в котором лидер команды Никола Йокич оформил трипл-дабл.

«Наггетс» уступили «Бруклину» со счетом 120:122. В активе Йокича 35 очков, 20 подборов и 11 передач.

В предыдущей встрече клуб из Колорадо проиграл «Сперс» со счетом 120:128. На счету Йокича было 37 очков, 11 подборов и 11 передач.

Трипл-дабл стал для действующего MVP 27-м в сезоне. До выезда в Техас у «Наггетс» был результат 25-0 во время трипл-даблов серба.

С учетом предыдущего сезона серия побед «Наггетс» в матчах с трипл-даблами Йокича составляла 29 игр.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению

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2 комментария

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Самый адовый Крикун
Что ещё надо Денверу, чтобы брать матчи? У серба помимо трипла с 35+20 ещё и +/- положительный "+14", т.е. за 9 минут без него на площадке Наггетс влетели -16. Какие вопросы могут быть к Николе непосредственно по этой игре, не понимаю.
+6
0
+6
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kondratiy
Писал уже: ибо надо думать о баскетболе, а не о статистике. У ЛеБрона много матчей, когда ему не хватало 1-2 передачи и/или подбора в итоговом протоколе матча.
0
-5
-5
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