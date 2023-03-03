НБА представила подборку лучших моментов Николы Йокича, который признан игроком месяца

Теги Денвер НБА видео Никола Йокич Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов центрового «Денвера» Николы Йокича, который признан игроком месяца по итогам февраля.

Йокич в феврале набирал 22,6 очка, 14,2 подбора и 10,2 передачи при 64,2% с игры и 50% из-за дуги. «Наггетс» показали результат 9-2.

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1 комментарий

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dl
Оно медленное, но неумолимое.
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