НБА представила подборку лучших моментов Николы Йокича, который признан игроком месяца

НБА представила подборку лучших моментов центрового « » , который признан игроком месяца по итогам февраля.

Йокич в феврале набирал 22,6 очка, 14,2 подбора и 10,2 передачи при 64,2% с игры и 50% из-за дуги. «Наггетс» показали результат 9-2.

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