«Не сдваивайтесь на мне». Док Риверс и Энтони Эдвардс провели шутливую беседу во время матча

Главный тренер «Филадельфии» и защитник «Миннесоты» провели шутливую беседу во время матча между командами во вторник.

Риверс: Что вы играете? Я знаю, под кого это все заточено. Можешь не сомневаться в этом.

Эдвардс: Не сдваивайтесь на мне.

Риверс: Ну, дабл-тим против тебя все равно не работает.

После этого оба рассмеялись.

Эдвардс набрал 32 очка и 7 подборов, «Сиксерс» победили со счетом 117:94.

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