«Не сдваивайтесь на мне». Док Риверс и Энтони Эдвардс провели шутливую беседу во время матча
Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс и защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс провели шутливую беседу во время матча между командами во вторник.
Риверс: Что вы играете? Я знаю, под кого это все заточено. Можешь не сомневаться в этом.
Эдвардс: Не сдваивайтесь на мне.
Риверс: Ну, дабл-тим против тебя все равно не работает.
После этого оба рассмеялись.
Эдвардс набрал 32 очка и 7 подборов, «Сиксерс» победили со счетом 117:94.
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