Стивен Эй Смит: «У меня есть личные разногласия с Кайри Ирвингом»

Теги Даллас НБА ESPN Кайри Ирвинг Стивен Эй Смит Баскетбол

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит признался, что его вражда с разыгрывающим «Далласа» Кайри Ирвингом носит личный характер.

Стивен Эй часто критикует Ирвинга во время эфиров.

«У меня есть личные разногласия с Кайри Ирвингом. Но это между нами, это никого не касается. Я никогда не расскажу, в чем дело.

Сам Кайри все знает. И его отец знает, почему все так вышло», – заявил журналист.

Грандиозный (и очень смешной) скандал в Штатах: команда девочек победила в турнире мальчиков, но трофей им так и не вручили

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Insamo217
То есть он его критикует не за его игру, а из-за того, что у него есть личные разногласия с Ирвингом? И при этом он о них говорить не будет, потому что они никого не касается? П - профессионал
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий