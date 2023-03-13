Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит признался, что его вражда с разыгрывающим « » носит личный характер.

Стивен Эй часто критикует Ирвинга во время эфиров.

«У меня есть личные разногласия с Кайри Ирвингом. Но это между нами, это никого не касается. Я никогда не расскажу, в чем дело.

Сам Кайри все знает. И его отец знает, почему все так вышло», – заявил журналист.

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