Джален Роуз: «Дюрэнт принесет «Финиксу» чемпионство»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Джален Роуз Стивен Эй Смит Баскетбол

Бывший игрок НБА, эксперт ESPN Джален Роуз считает, что Кевин Дюрэнт способен завоевать титул с «Финиксом»

Ведущий ESPN Майк Гринберг задал вопрос Джалену Грину: «Выигрывал ли «Финикс» чемпионство в истории франшизы? Тогда сможет ли Дюрэнт добыть им чемпионство?»

Стивен Эй Смит уточнил: «Готовы ли вы пойти на это, как франшиза, которая никогда не выигрывала титул?»

«Я скажу так – КейДи принесет «Финиксу» чемпионство», – ответил Роуз.

Перед дедлайном 2023 года «Санз» приобрели Дюрэнта в обмен на Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера и четыре пика 1-го раунда.

1 комментарий

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Gulom Azizkhujaev
Очень много звезд должны сойтись, чтобы здоровье не подвело в самый ответственный момент.
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