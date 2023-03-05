Джален Роуз: «Дюрэнт принесет «Финиксу» чемпионство»

Бывший игрок , эксперт ESPN Джален Роуз считает, что способен завоевать титул с « »

Ведущий ESPN Майк Гринберг задал вопрос Джалену Грину: «Выигрывал ли «Финикс» чемпионство в истории франшизы? Тогда сможет ли Дюрэнт добыть им чемпионство?»

Стивен Эй Смит уточнил: «Готовы ли вы пойти на это, как франшиза, которая никогда не выигрывала титул?»

«Я скажу так – КейДи принесет «Финиксу» чемпионство», – ответил Роуз.

Перед дедлайном 2023 года «Санз» приобрели Дюрэнта в обмен на Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера и четыре пика 1-го раунда.