Джален Роуз: «Дюрэнт принесет «Финиксу» чемпионство»
Бывший игрок НБА, эксперт ESPN Джален Роуз считает, что Кевин Дюрэнт способен завоевать титул с «Финиксом»
Ведущий ESPN Майк Гринберг задал вопрос Джалену Грину: «Выигрывал ли «Финикс» чемпионство в истории франшизы? Тогда сможет ли Дюрэнт добыть им чемпионство?»
Стивен Эй Смит уточнил: «Готовы ли вы пойти на это, как франшиза, которая никогда не выигрывала титул?»
«Я скажу так – КейДи принесет «Финиксу» чемпионство», – ответил Роуз.
Перед дедлайном 2023 года «Санз» приобрели Дюрэнта в обмен на Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера и четыре пика 1-го раунда.
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