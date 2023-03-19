Андрей Мальцев о «Финале четырех» Кубка России: «Для «Химок» это очень большой опыт»

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев отметил, что «Финал четырех» Кубка России, где его команда заняла 4-е место, помог подготовиться к плей‑офф Суперлиги.

В воскресенье «Химки» уступили в матче за 3‑е место (68:77).

«Сделали меньше ошибок, чем в прошлом матче. Еще не смотрел протокол, но сыграли более строго в защите. У нас много травмированных, вылетел Курбанов, дисквалифицирован Мальцев.

Для нас это очень большой опыт. Мы сюда приехали бороться с командами Лиги ВТБ. Через две недели у нас начинается плей‑офф Суперлиги.

На хороших командах, с которыми мы играли эти два дня, увидели свои недочеты. Одна игра у нас есть, чтобы все поправить и удачно войти в плей‑офф Суперлиги», — сказал Мальцев.

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