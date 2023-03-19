Василий Карасев: «Для 90 процентов игроков МБА этот «Финал четырех» первый в истории»

Главный тренер МБА Василий Карасев после победы над «Химками» в матче за 3‑е место Кубка России (77:68) отметил, что бронзовые медали для его молодой команды – это прогресс.

«Спасибо «Химкам» за хорошую игру. « » выглядели очень достойно, заставили нас понервничать, тем интереснее было болельщикам. Главное, что получили медаль, которая никогда не дается легко. Все на грани выигрывается.

Мы выиграли, значит все нормально. Комментировать защиту, нападение не хочу. Ребята достойны этой медали. Не все получалось, у нас есть время для роста. Молодые ребята, для 90 процентов игроков этот «Финал четырех» первый в истории. То, что они уезжают с него с медалями, уже прогресс.

Надеюсь, что в дальнейшем достоинство медали будет возрастать», — сказал Карасев.

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