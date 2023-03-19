Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» сыграет с «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» – с «Манисой»
В воскресенье, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.
«Анадолу Эфес» сыграет с «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» – с «Манисой», «Дарушафака» – с «Бурсаспором».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 марта, 13.00, «Ankara Arena»
- Дата проведения
- 19 марта, 15.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 19 марта, 18.00, «Фольксваген Арена»
Положение команд: Фенербахче – 18-3, Тюрк Телеком – 17-3, Анадолу Эфес – 15-5, Каршияка – 16-5, Бурсаспор – 13-7, Дарушафака – 9-11, Меркезефенди – 10-11, Галатасарай – 9-13, Маниса – 8-12, Бююкчекмедже – 8-12, Бахчешехир – 8-13, Петким Спор – 8-13, Тофаш – 7-14, Газиантеп – 7-14, Бешикташ – 6-14, Коньяспор – 6-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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