Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» сыграет с «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» – с «Манисой»

В воскресенье, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Анадолу Эфес» сыграет с « », «Тюрк Телеком» – с «Манисой», « » – с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 18-3, – 17-3, – 15-5, – 16-5, Бурсаспор – 13-7, Дарушафака – 9-11, Меркезефенди – 10-11, Галатасарай – 9-13, Маниса – 8-12, Бююкчекмедже – 8-12, – 8-13, – 8-13, Тофаш – 7-14, Газиантеп – 7-14, Бешикташ – 6-14, Коньяспор – 6-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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