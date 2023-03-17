Чемпионат Турции. «Меркезефенди» сыграет с «Коньяспором»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Меркезефенди» дома сыграет с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 17-3, Тюрк Телеком – 17-3, Анадолу Эфес – 15-5, Каршияка – 15-5, Бурсаспор – 13-7, Дарушафака – 9-11, Меркезефенди – 9-11, Бахчешехир – 8-12, Маниса – 8-12, Бююкчекмедже – 8-12, Петким Спор – 7-13, Тофаш – 7-13, Галатасарай – 8-13, Коньяспор – 6-14, Газиантеп – 7-13, Бешикташ – 6-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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