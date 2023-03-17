Чемпионат Турции. «Меркезефенди» сыграет с «Коньяспором»

Теги результаты чемпионат Турции Коньяспор Меркезефенди Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Меркезефенди» дома сыграет с «Коньяспором».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Меркезефенди – Коньяспор
Дата проведения
17 марта, 19.00, «Pamukkale University Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 17-3, Тюрк Телеком – 17-3, Анадолу Эфес – 15-5, Каршияка – 15-5, Бурсаспор – 13-7, Дарушафака – 9-11, Меркезефенди – 9-11, Бахчешехир – 8-12, Маниса – 8-12, Бююкчекмедже – 8-12, Петким Спор – 7-13, Тофаш – 7-13, Галатасарай – 8-13, Коньяспор – 6-14, Газиантеп – 7-13, Бешикташ – 6-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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1 комментарий

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Panther Black
надеюсь эмрели сыграет
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