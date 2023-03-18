Чемпионат Турции. «Тофаш» – «Галатасарай», «Фенербахче» встретится с «Бешикташем» и другие матчи

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В субботу, 18 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.

«Тофаш» примет «Галатасарай», «Фенербахче» встретится с «Бешикташем».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Петким Спор – Бахчешехир
Дата проведения
18 марта, 13.00, «Enka Sport Hall»
Онлайн матча

Газиантеп – Каршияка
Дата проведения
18 марта, 15.30, «Ahmet Cömert Spor Salonu»
Онлайн матча

Тофаш – Галатасарай
Дата проведения
18 марта, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Фенербахче Беко – Бешикташ
Дата проведения
18 марта, 20.30, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 17-3, Тюрк Телеком – 17-3, Анадолу Эфес – 15-5, Каршияка – 15-5, Бурсаспор – 13-7, Дарушафака – 9-11, Меркезефенди – 10-11, Бахчешехир – 8-12, Маниса – 8-12, Бююкчекмедже – 8-12, Петким Спор – 7-13, Тофаш – 7-13, Галатасарай – 8-13, Коньяспор – 6-15, Газиантеп – 7-13, Бешикташ – 6-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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