Чемпионат Турции. «Тофаш» – «Галатасарай», «Фенербахче» встретится с «Бешикташем» и другие матчи

В субботу, 18 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.

«Тофаш» примет «Галатасарай», « » встретится с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Газиантеп – Каршияка Дата проведения 18 марта, 15.30, «Ahmet Cömert Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 17-3, Тюрк Телеком – 17-3, Анадолу Эфес – 15-5, – 15-5, Бурсаспор – 13-7, Дарушафака – 9-11, Меркезефенди – 10-11, – 8-12, Маниса – 8-12, Бююкчекмедже – 8-12, – 7-13, Тофаш – 7-13, Галатасарай – 8-13, Коньяспор – 6-15, Газиантеп – 7-13, Бешикташ – 6-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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