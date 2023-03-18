Чемпионат Турции. «Тофаш» – «Галатасарай», «Фенербахче» встретится с «Бешикташем» и другие матчи
В субботу, 18 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.
«Тофаш» примет «Галатасарай», «Фенербахче» встретится с «Бешикташем».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 марта, 13.00, «Enka Sport Hall»
- Дата проведения
- 18 марта, 15.30, «Ahmet Cömert Spor Salonu»
- Дата проведения
- 18 марта, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
- Дата проведения
- 18 марта, 20.30, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: Фенербахче – 17-3, Тюрк Телеком – 17-3, Анадолу Эфес – 15-5, Каршияка – 15-5, Бурсаспор – 13-7, Дарушафака – 9-11, Меркезефенди – 10-11, Бахчешехир – 8-12, Маниса – 8-12, Бююкчекмедже – 8-12, Петким Спор – 7-13, Тофаш – 7-13, Галатасарай – 8-13, Коньяспор – 6-15, Газиантеп – 7-13, Бешикташ – 6-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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