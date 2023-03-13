Чемпионат Турции. «Каршияка» встретится с «Фенербахче»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Каршияка» примет лидера розыгрыша «Фенербахче».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 марта, 19.00, «Каршияка Арена»
Положение команд: Фенербахче – 17-2, Тюрк Телеком – 17-3, Анадолу Эфес – 15-5, Каршияка – 14-5, Бурсаспор – 13-7, Дарушафака – 9-11, Меркезефенди – 9-11, Бахчешехир – 8-12, Маниса – 8-12, Бююкчекмедже – 8-12, Петким Спор – 7-13, Тофаш – 7-13, Галатасарай – 8-13, Коньяспор – 6-14, Газиантеп – 7-13, Бешикташ – 6-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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