Чемпионат Турции. «Каршияка» встретится с «Фенербахче»

Теги результаты Фенербахче Беко чемпионат Турции Каршияка Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Каршияка» примет лидера розыгрыша «Фенербахче».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Каршияка – Фенербахче Беко
Дата проведения
13 марта, 19.00, «Каршияка Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 17-2, Тюрк Телеком – 17-3, Анадолу Эфес – 15-5, Каршияка – 14-5, Бурсаспор – 13-7, Дарушафака – 9-11, Меркезефенди – 9-11, Бахчешехир – 8-12, Маниса – 8-12, Бююкчекмедже – 8-12, Петким Спор – 7-13, Тофаш – 7-13, Галатасарай – 8-13, Коньяспор – 6-14, Газиантеп – 7-13, Бешикташ – 6-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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