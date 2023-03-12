Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» сыграет в гостях с «Бахчешехиром», «Галатасарай» примет «Дарушафаку»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.
«Анадолу Эфес» сыграет в гостях с «Бахчешехиром», «Галатасарай» примет «Дарушафаку».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 марта, 13.00, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
- Дата проведения
- 12 марта, 15.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 12 марта, 18.00, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: Фенербахче – 17-2, Тюрк Телеком – 17-3, Анадолу Эфес – 14-5, Каршияка – 14-5, Бурсаспор – 13-7, Дарушафака – 9-10, Меркезефенди – 9-10, Бахчешехир – 8-11, Маниса – 8-12, Бююкчекмедже – 7-12, Петким Спор – 7-13, Тофаш – 7-13, Галатасарай – 7-13, Коньяспор – 6-14, Газиантеп – 7-13, Бешикташ – 6-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает
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