Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» сыграет в гостях с «Бахчешехиром», «Галатасарай» примет «Дарушафаку»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

«Анадолу Эфес» сыграет в гостях с « », « » примет «Дарушафаку».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Бююкчекмедже – Меркезефенди Дата проведения 12 марта, 13.00, «Gazanfer Bilge Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 17-2, Тюрк Телеком – 17-3, – 14-5, Каршияка – 14-5, Бурсаспор – 13-7, – 9-10, Меркезефенди – 9-10, Бахчешехир – 8-11, Маниса – 8-12, – 7-12, Петким Спор – 7-13, Тофаш – 7-13, Галатасарай – 7-13, Коньяспор – 6-14, – 7-13, – 6-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает