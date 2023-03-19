Джа Морэнт об инциденте со школьником: «Мне позвонили, и я приехал проверить, что сестра в безопасности»

Разыгрывающий « » Джа Морэнт рассказал об инциденте, когда он заступился за младшую сестру, у которой возник конфликт со школьником.

«Это моя младшая сестра. Мне позвонили, и я приехал проверить, что она в безопасности. Очередная ситуация, когда я ушел, как только убедился, что сестра в безопасности.

Конечно, я все понимаю. Появился Джа, и этого достаточно, чтобы нарисовать у себя в голове картину. Сейчас я понимаю, что это проблема, и что я сам ставлю себя в такие ситуации», – сказал Морэнт.

По информации TMZ, в сентябре полиция проводила расследование в отношении Морэнта после инцидента с учеником Houston H.S. в Теннесси.

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