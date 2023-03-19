Брайан Уиндхорст: «У Джа Морэнта есть возможность стать американским лицом НБА»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст объяснил, что разыгрывающий « » Джа Морэнт рискует потерять, если не изменит поведение за пределами площадки.

«Сколько из восходящих и многообещающих звезд в этой лиге являются американцами? Парни, которые выигрывают MVP, многие из выдающихся молодых игроков — европейцы. Будущий новичок Виктор Вембаньяма — француз.

У Джа Морэнта есть потрясающая возможность, не только добиться успеха как игрок, но и стать американским лицом НБА, что принесет ему много денег и сделает его очень значимым на долгое время.

Nike дали ему именные кроссовки, потому что они думают, что он может привлечь много внимания и вызвать ажиотаж. Так что сейчас в его руках не только его собственная карьера, но и очень важная часть краткосрочной и долгосрочной конкурентоспособности лиги», – сказал Уиндхорст.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры