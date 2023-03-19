Брайан Уиндхорст: «У Джа Морэнта есть возможность стать американским лицом НБА»

Теги Мемфис НБА Брайан Уиндхорст Джа Морэнт Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст объяснил, что разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт рискует потерять, если не изменит поведение за пределами площадки.

«Сколько из восходящих и многообещающих звезд в этой лиге являются американцами? Парни, которые выигрывают MVP, многие из выдающихся молодых игроков — европейцы. Будущий новичок Виктор Вембаньяма — француз.

У Джа Морэнта есть потрясающая возможность, не только добиться успеха как игрок, но и стать американским лицом НБА, что принесет ему много денег и сделает его очень значимым на долгое время.

Nike дали ему именные кроссовки, потому что они думают, что он может привлечь много внимания и вызвать ажиотаж. Так что сейчас в его руках не только его собственная карьера, но и очень важная часть краткосрочной и долгосрочной конкурентоспособности лиги», – сказал Уиндхорст.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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1 комментарий

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Лиллард унижатель!
Шансы конечно хорошие. Лига вот попыталась в Тэйтума вложиться, даже пропихала в топ-3 кандидатов на МВП. Но это какой-то мертворожденный форс.
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+2
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