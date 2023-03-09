Мо Бамба пропустит минимум месяц с растяжением голеностопа

Теги Лейкерс НБА Патрик Беверли Шэмс Чарания Мо Бамба Баскетбол

Центровой «Лейкерс» Мо Бамба выбыл как минимум на четыре недели с растяжением левого голеностопа, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Баскетболист пополнил состав «озерников» перед дедлайном в обмен на Патрика Беверли.

В семи встречах в составе «Лейкерс» Бамба набирал 4,4 очка и 5,3 подбора за 11,6 минуты игрового времени.

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2 комментария

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Vagant
У Мо net rating между результатом команды, когда он на площадке, и когда его там нет = - 3,5.(меньше только у Лонни).
Т.е. когда он играет, у ЛАЛ дела идут похуже.
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Вадим Дзахоев
Шанс для Гэбриэля. С приходом Мо опустился в 3 юнит практически, хотя играет даже полезнее
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