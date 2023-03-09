Мо Бамба пропустит минимум месяц с растяжением голеностопа

Центровой «Лейкерс» Мо Бамба выбыл как минимум на четыре недели с растяжением левого голеностопа, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Баскетболист пополнил состав «озерников» перед дедлайном в обмен на Патрика Беверли.

В семи встречах в составе «Лейкерс» Бамба набирал 4,4 очка и 5,3 подбора за 11,6 минуты игрового времени.

Грандиозный (и очень смешной) скандал в Штатах: команда девочек победила в турнире мальчиков, но трофей им так и не вручили